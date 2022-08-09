وأشارت الوزارة إلى أن الطواقم الطبية نقلت المصابين إلى مستشفى رفيديا في نابلس حيث تعمل عمل على إنعاش إصابتين حرجتين للغاية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن قتلى مدينة نابلس هم: إبراهيم النابلسي، إسلام صبوح، حسين جمال طه.

وأكد شهود عيان أن قوة كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت البلدة القديمة في نابلس حيث سمعت أصوات تبادل لإطلاق النار، كما اندلعت مواجهات بالحجارة مع الجيش الإسرائيلي في مواقع أخرى في نابلس، ثاني أكبر مدينة في الضفة الغربية المحتلة منذ عام 1967.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن أحد القتيلين الفلسطينيين هو ابراهيم النابلسي، القيادي في كتائب شهداء الأقصى الجناح المسلح في حركة فتح.

وكان الجيش قال في وقت سابق إن "القوات الخاصة تحاصر منزل مطلوب في نابلس وهناك تبادل لإطلاق النار"، بحسب ما ذكرت فرانس برس.

وأفادت تقارير أن الجيش الإسرائيلي اقتحم صباح الاثنين مدينة نابلس، واتجه سريعا إلى البلدة القديمة، حيث حاصر منزلا يعتقد أن مقاتلين فلسطينيين يتحصنون فيه، وقصفته بالقذائف الصاروخية.

وذكرت "وفا" أن القوات الإسرائيلية ضربت طوقا حول المنطقة، واعتلى الجنود القناصة عددا من البنايات وأطلقوا الرصاص صوب المواطنين.

وأضاف الجيش الإسرائيلي، الذي أعلن انتهاء العملية، في بيانه "يشتبه في أن النابلسي ارتكب عددا من الهجمات بالرصاص ضد مدنيين وجنود في منطقة نابلس ومحيطها، بما في ذلك عمليات إطلاق نار في مجمع قبر يوسف"، كما أفادت الوكالة الفرنسية.

من جانبها، ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن اشتباكات مسلحة وقعت بين "سرايا القدس" التابعة لحركة الجهاد والقوات الإسرائيلية في المدينة.

يشار إلى أن القوات الإسرائيلية تنفذ عمليات شبه يومية في الضفة الغربية في الأشهر الأخيرة، حيث ركزت على نشطاء من حركة الجهاد الإسلامي.

وتأتي هذه العملية الإسرائيلية بعد يومين على انتهاء عملية عسكرية إسرائيلية دامية استهدفت حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، واستمرت 3 أيام، وأسفرت عن سقوط 46 قتيلا فلسطينيا بينهم عدد كبير من الأطفال وفق حصيلة فلسطينية.