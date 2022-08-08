وقال بايدن في بيان إن الولايات المتحدة عملت خلال الـ 72 ساعة الماضية، مع مسؤولين من المنطقة لتشجيع حل سريع للصراع.

ورحب بايدن بقرار وقف إطلاق النار بين الطرفين، حيث قال: " أرحب بالإعلان الليلة عن وقف إطلاق النار بين إسرائيل والمسلحين في غزة بعد ثلاثة أيام من الأعمال العدائية".

وشكر بايدن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وكبار المسؤولين المصريين الذين لعبوا دورا مركزيا "للمساعدة في إنهاء هذه الأعمال العدائية".

وشدد بايدن على دعمه لأمن إسرائيل بما في ذلك حقها في الدفاع عن نفسها ضد الهجمات.

وأشار بايدن إلى أن التقارير عن سقوط ضحايا مدنيين في غزة هي مأساة، سواء بسبب الضربات الإسرائيلية على مواقع حركة "الجهاد"، أو عشرات صواريخ "الجهاد" التي قيل إنها سقطت داخل غزة.

وأضاف إلى أن أن إدارته تدعم إجراء تحقيق شامل وفي الوقت المناسب في جميع هذه التقارير، كما تدعو جميع الأطراف إلى التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة مع انحسار القتال.