ومنذ السبت الماضي، يعتصم آلاف من أنصار الصدر في البرلمان العراقي، استجابة لدعوة زعيمهم، الذي طالب أخيرا بحل البرلمان العراقي، وإعادة الانتخابات المبكرة، وهي دعوة لقيت استجابة واسعة من مختلف الأوساط السياسية.

وفي يونيو الماضي، كان بمقدور الصدر حل البرلمان وفرض آليات الإصلاح السياسي كما يريد، دون إشراك قوى "الإطار التنسيقي" في هذا المسار، لجهة امتلاكه تحالفاً كبيراً مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، وتحالف السيادة، لكنه آثر الانسحاب، والإيعاز إلى نوابه الـ(73) بالاستقالة، وتفكيك تحالفه الكبير.

عقب ذلك، بقي الصدر ينتظر قرار قوى "الإطار التنسيقي" بشأن حل البرلمان لإعادة نوابه إلى المجلس، كما أن آليات الإصلاح والتغيير الجذري الذي نادى بها أخيراً سيكون وفق رؤية القوى الحليفة لإيران.

وعلى رغم الاعتصام الصدري وتطويق مبنى البرلمان وتعطيل البرلمان أعماله، فإن قوى "الإطار التنسيقي" ما زالت تماطل في اتخاذ خطوات الإصلاح التي نادى به الصدر مثل تغيير جذري في النظام وتعديل الدستور، ومن ثم حل البرلمان، وصولاً إلى الانتخابات النيابية الجديدة.

يوم السبت، قال الصدر إن حل البرلمان أصبح مطلباً شعبياً، مشيراً إلى أن "هناك ردود فعل إيجابية"، بشأن حلّه.

ودعا الصدر في تغريدة عبر "تويتر" إلى "وقفة جادة لإنقاذ العراق من أنياب الفساد والتبعية، ولكي نقوم بتصحيح مسار العملية السياسية التي أضرت بالعباد والبلاد".

وأضاف، "ليعلم الجميع أن الثوار مستمرون بثورتهم حتى تحقيق المطالب، ولن يتنازلوا على الاطلاق فهي فرصتهم الوحيدة والأخيرة (...) فاستمروا أيها الأحبة حتى تحقيق المطالب، وأنا معكم أيها الشعب الابي للضيم".

وأكد الصدر "نعم بات (حل البرلمان) مطلبا شعبيا وسياسيا ونخبويا لا بديل عنه، ولتسكت كل أفواه الفاسدين أينما كانوا".

الخبير في الشأن العراقي، ياسين طه، قال إن "الصدر رفع السقف عاليا في بيانه الذي أصدره باسمه بعد اقتحام البرلمان من قبل أنصاره، وتحدث عن الثورة، وتغيير النظام، وقلب الأسس التقليدية للعملية السياسية المترنحة حالياً وهذا يجعل التوصل إلى الحل الوسط من دون تنازلات ملموسة من الإطار أمراً بالغ الصعوبة".

ويضيف طه في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية" أن "الحلول المتداولة على الطريقة العراقية تدور الآن حول كيفية إعادة الصدريين إلى البرلمان، أو العملية السياسية عبر تفسير وتأويل القوانين والنصوص الدستورية النافذة أو إعادة الانتخابات، لكن الأزمة كانت مستفحلة بوجود الصدريين في البرلمان أيضا، وعودتهم دون ترتيبات وتلبية الحد الأدنى لمطالبهم تعني العودة إلى المسار المعهود للأزمة".

وتابع، أن "من الصعب أن يقبل الصدر بعودة نوابه فقط من دون الحصول على مكاسب أكثر؛ مثل تنصيب رئيس وزراء ضمن شروطه، وضمان تفكيك جبهة الإطار ولوكان جزئيا، ومكاسب أخرى".

ومنذ أيام، تجري مبعوثة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت جولة للقاء الشخصيات السياسية كان آخرهم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي التقته الجمعة الماضية، وأكدت أن لقاءها كان "جيداً".

وأضافت بلاسخارت في تعليق للصحفيين: "شرف لي أن أجري هذا اللقاء مع السيد الصدر حيث ناقشنا أهمية إيجاد حل للأزمة السياسية في البلاد".

ورفضت بلاسخارت الإجابة عما إذا كانت تحمل مبادرة من القوى السياسية الأخرى لزعيم التيار، وقالت: "أحيانا من الأفضل ان لا نقول الكثير، لكنه كان حديثاً جيداً وبالتأكيد الصدر سيقول ما بجعبته لاحقاً".

لكن عضو الهيئة العامة لتيار الحكمة رحيم العبودي أعلن أن المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت قدمت مبادرة لحل الأزمة السياسية، تتمثل في عقد مؤتمر للحوار برعاية الأمم المتحدة وتشارك فيه جميع الأطراف الشيعية والسنية والكردية.

وقال العبودي في تصريح له، إن "الزيارة المرتقبة لهادي العامري إلى مقتدى الصدر مرتبطة بنتائج الزيارة المرتقبة لبلاسخارت إلى الإطار التنسيقي".

وكان "الإطار التنسيقي" قد فوّض رئيس منظمة بدر هادي العامري، لإجراء حوار مع زعيم التيار مقتدى الصدر، لكن أياً من اللقاءات لم تتم حتى الآن.