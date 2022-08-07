وقال اشتية، في مؤتمر صحفي: "يجب إنهاء الهجمات الإسرائيلية المتتالية على غزة، وسنعمل على استخدام معبر رفح لإيصال المساعدات إلى القطاع".

وجاءت تصريحات اشتية بعدما نقلت "رويترز" عن مصادر مصرية قولها، إن القاهرة طلبت وقف إطلاق النار في غزة، اعتبارا من الساعة السابعة بتوقيت غرينتش من مساء يوم الأحد.

ووفق مصدر أمني مصري لم تكشف "رويترز" عن اسمه، فإن إسرائيل وافقت على مقترح الهدنة في غزة.

وفي ذات السياق، نقلت "رويترز" عن مسؤول فلسطيني قوله إن وقف إطلاق النار في غزة سيدخل حيز التنفيذ مساء اليوم.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، أنه يشنّ قصفا على كل مواقع إطلاق الصواريخ التابعة لحركة "الجهاد" في غزة، معتبرا أن قصفه جاء ردا على استمرار إطلاق الصواريخ من غزة تجاه إسرائيل.

وجاء الإعلان الإسرائيلي بالتزامن مع انطلاق صواريخ من قطاع غزة باتجاه مدينة عسقلان.

من جانبها، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بارتفاع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية إلى 31 قتيل، بينهم 6 أطفال و4 سيدات، وإصابة 265 بجروح.

وقال الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق من اليوم، إن منظومة القبة الحديدية للدفاع الجوي أسقطت 97 في المئة من الصواريخ التي حاولت التصدي لها خلال تفجر القتال في غزة منذ نهاية الأسبوع الماضي.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، اعتقال نحو عشرين من ناشطي حركة "الجهاد" في الضفة الغربية.

وقال الجيش في بيان إنه "اعتقل خلال عمليات دهم حوالي عشرين شخصا يشتبه في انتمائهم للجهاد في أنحاء الضفة الغربية"، وفق ما نقلت "فرانس برس".

وأكدت "الجهاد"، يوم الأحد، مقتل أحد كبار قادة جناحها العسكري في غارة جوية إسرائيلية على قطاع غزة.

وأفادت الحركة في بيان بأن "سرايا القدس تزف القائد الكبير خالد سعيد منصور عضو المجلس العسكري وقائد المنطقة الجنوبية الذي لقي حتفه جراء غارة إسرائيلية استهدفته بمدينة رفح".