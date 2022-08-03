وقال البابا فرنسيس، في حديثه الأسبوعي أمام جمهوره العام: "أتوجه إلى عائلات الضحايا، وأدعو الله أن يعزي الجميع بالإيمان، وأن تواسي العدالة والحقيقة التي لا يمكن إخفاؤها أبدا الشعب اللبناني العزيز".

وعبر البابا فرنسيس عن أمله في أن "يشهد لبنان، بمساعدة المجتمع الدولي، ولادة جديدة، وأن يكون أرض سلام وتعددية حيث يمكن للجماعات من مختلف الأديان أن تعيش في أخوة".

وعلى الرغم من الدمار الذي أحدثه الانفجار، وهو أحد أكبر التفجيرات غير النووية التي رُصدت على الإطلاق، لم يسفر تحقيق قضائي عن محاسبة أي مسؤول كبير بعد.

ومع تجميد التحقيق لشهور، يرى العديد من اللبنانيين أن هذا مثال على الإفلات من العقاب الذي تتمتع به النخبة الحاكمة التي تجنبت منذ فترة طويلة المساءلة عن الفساد وسوء الإدارة، بما في ذلك السياسات التي أدت إلى انهيار مالي.