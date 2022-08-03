وذكر الحزب أن فرقة الحرس الوطني بالعوينة تجري التحقيق مع الغنوشي بتهمة وصف الأجهزة الأمنية "بالطاغوت"، ونفى أنه قال ذلك"لا تلميحا ولا تصريحا".

ومثل الغنوشي أمام قاض، الشهر الماضي، للرد على أسئلة في تحقيق منفصل في غسل الأموال.

وأفادت وسائل إعلام تونسية، قبل أيام قليلة، بأن القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، المتعهد بدراسة قضية جمعية "نماء تونس"، أصدر قرارا بمنع سفر الغنوشي بعد استجوابه في القضية، مع الإبقاء عليه مطلق السراح.

وجاء القرار في أعقاب انتهاء جلسة التحقيق التي جرت مع الغنوشي، فيما يعرف بقضية جمعية "نماء تونس"، المتهم فيها مع رئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي وأفراد من عائلتيهما بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقال المحامي سمير ديلو لوكالة "فرانس برس" إن قاضي التحقيق قرر "الإبقاء على رئيس حزب النهضة راشد الغنوشي في حالة سراح".

وكانت السلطات التونسية أعلنت أن قضاء مكافحة الإرهاب أمر بتجميد الأرصدة المالية والحسابات المصرفية لـ10 شخصيات، من بينها الغنوشي والجبالي.