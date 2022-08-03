وجاء في بيان وزارة الخارجية الأميركية: "نحن نقدر الجهود الدؤوبة التي يبذلها المبعوث الأممي الخاص لليمن،هانز غروندبرغ، بالتعاون مع الولايات المتحدة ومع شركائنا الإقليميين والدوليين لتحقيق هذا التمديد".

وأضاف: "لقد أعطينا الأولوية لانخراطنا في اليمن منذ الأيام الأولى لهذه الإدارة. كما تثني الولايات المتحدة على قيادة حكومة الجمهورية اليمنية خلال الهدنة في تحسين حياة عدد لا يحصى من اليمنيين، من خلال تسهيل استيراد الوقود المستمر عبر ميناء الحديدة ورحلات جوية من مطار صنعاء".

وأضاف البيان: "تحث الولايات المتحدة الأطراف اليمنية على عدم تفويت هذه الفرصة والانخراط مع المبعوث الخاص غروندبرغ للبناء على هذه الهدنة، التي هي أفضل فرصة لليمن من أجل السلام. يجب على الأطراف العمل مع المبعوث الخاص غروندبرغ للتوصل بشكل عاجل إلى اتفاق بشأن اتفاقية الهدنة الموسعة التي قدمها، والتي تتضمن خطوات لتوسيع حرية التنقل ودفع الرواتب، وتقديم فوائد ملموسة أكبر للشعب اليمني مع تمهيد الطريق لحل دائم للصراع".

وأكدت الولايات المتحدة أنها لا تزال ملتزمة بالدفع قدما "باتفاق سلام دائم وشامل في اليمن يخفف من معاناة اليمنيين، ويساعد الشعب على تأمين مستقبل أكثر ازدهارا لبلدهم، ويتصدى لدعواتهم لتحقيق العدالة والمساءلة".

والثلاثاء، انتهت الهدنة بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، التي دخلت حيز التنفيذ في 2 أبريل الماضي. وشمل الاتفاق السماح برحلات تجارية من مطار صنعاء الدولي المفتوح فقط لرحلات المساعدات منذ 2016.