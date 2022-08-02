وجاء في المرسوم الأميري، أنه تصحيحاً للمشهد السياسي، وما فيه من عدم توافق وصراعات وتغليب المصالح الشخصية وممارسة تصرفات تهدّد الوحدة الوطنية، وجب اللجوء إلى الشعب باعتباره المصير والامتداد والبقاء، ليقوم بإعادة تصحيح المسار.

وقال الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ولي عهد الكويت، في وقت سابق، إن هناك توجه لحل مجلس الأمة، والمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة.



وأعلنت الكويت، الاثنين، عن تشكيلة حكومتها الجديدة برأسة الشيخ أحمد نواف الصباح.

وفي 24 يوليو، تم تعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، نجل أمير البلاد، رئيسا جديدا للوزراء، ليحل محل رئيس وزراء الحكومة المستقيلة، الشيخ صباح الخالد، الذي واجه سجالات مع البرلمان أعاقت الإصلاح المالي.