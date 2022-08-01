وقالت وزارة الإعلام على تويتر، إن التشكيل يتضمن إعادة تعيين محمد الفارس وزيرا للنفط، وعبد الوهاب الرشيد وزيرا للمالية.

وتضم الحكومة الكويتية كلا من:

- طلال خالد الأحمد الصباح، نائبا لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرا للدفاع، ووزيرا للداخلية بالوكالة.

- محمد عبد اللطيف الفارس، نائبا لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرا للنفط، ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء.

- عيسى أحمد الكندري، وزير دولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني، ووزير دولة لشؤون مجلس الأمة.

- أحمد المحمد الصباح، وزيرا للخارجية.

- رنا عبد الله الفارس، وزير دولة لشؤون البلدية، ووزير دولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

- عبد الرحمن بداح المطيري، وزيرا للإعلام والثقافة، ووزير دولة لشؤون الشباب.

- علي فهد المضف، وزيرا للتربية، ووزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي.

- جمال هاضل الجالوي، وزيرا للعدل، ووزير دولة لشؤون تعزيز النزاهة، ووزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية.

- خالد مهوس السعيد وزيرا للصحة.

- عبد الوهاب محمد الرشيد، وزيرا للمالية، ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار.

- علي حسين الموسى، وزيرا للأشغال العامة، ووزيرا للكهرباء والماء والطاقة المتجددة.

- فهد مطلق الشريعان، وزيرا للتجارة والصناعة، ووزيرا للشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية.