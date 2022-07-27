جرى خلال الاتصال الهاتفي بحث العلاقات الثنائية ومجالات التعاون المشترك وسبل دفعها إلى الأمام وتعزيزها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الدولية والإقليمية محل الاهتمام المشترك. وذلك وفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام).

وأشار الشيخ عبد الله بن زايد خلال الاتصال الهاتفي إلى حرص دولة الإمارات بقيادة الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة على تعزيز أمن واستقرار المنطقة وتلبية تطلعات شعوبها إلى التنمية والازدهار ودعمها لكافة الجهود المبذولة في هذا الصدد.