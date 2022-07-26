وقالت وكالة الأنباء السعودية: "كان في مقدمة مستقبلي ولي العهد، لدى وصوله مطار أثينا الدولي، نائب رئيس الوزراء اليوناني السيد بيكرامينوس. وتوجه في موكب رسمي إلى قصر ماكسيموس مقر رئاسة الوزراء في العاصمة اليونانية أثينا".



ويضم الوفد الرسمي لولي العهد، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، والأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، والأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان.



فيما يضم الوفد المرافق، سكرتير ولي العهد الدكتور بندر بن عبيد الرشيد، ونائب رئيس المراسم الملكية الأستاذ راكان بن محمد الطبيشي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية اليونان الدكتور سعد العمار.

ويزور الأمير محمد بن سلمان كل من اليونان وفرنسا، لبحث العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وجاء في بيان الديوان الملكي: "بناء على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وانطلاقا من حرص مقامه الكريم على التواصل وتعزيز العلاقات بين المملكة والدول الشقيقة والصديقة في المجالات كافة، واستجابة للدعوات المقدمة للأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، فقد غادر هذا اليوم الثلاثاء لزيارة كل من (الجمهورية الهيلينية "اليونان"، والجمهورية الفرنسية)".

وأضاف: "سيلتقي خلال هذه الزيارة بقادة هاتين الدولتين، لبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك".