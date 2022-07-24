وصدر القرار في مرسوم أميري عن ولي العهد، الشيخ مشعل الأحمد الصباح، الذي تولى معظم مهام الأمير أواخر العام الماضي، وفق ما ذكرت وكالة "كونا".

وتضمن الأمر تكليف الشيخ أحمد نواف بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة وعرض أسمائهم على ولي العهد لإصدار مرسوم تعيينهم، داعياً رئيس مجلس الوزراء لتنفيذه وإبلاغه إلى مجلس الأمة.