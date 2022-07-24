ومن المقرر أن يلتقي لافروف صباح الأحد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ثم يعقد جلسة مباحثات مع نظيره المصري سامح شكري يعقبه مؤتمر صحفي مشترك.

كما يجتمع لافروف مع الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط حيث يلقي كلمة أمام اجتماع لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين.

ومن المقرر أن تتضمن الجولة في الفترة بين 24 وحتى 28 يوليو الجاري، زيارة إثيوبيا وأوغندا وجمهورية الكونغو الديموقراطية، وفق ما أعلنت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا.