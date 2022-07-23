ورحب الشيخ محمد بن زايد، خلال الاتصال بالاتفاق الذي جرى توقيعه في مدينة اسطنبول من قبل أوكرانيا وروسيا وتركيا، بمشاركة الأمم المتحدة بشأن السماح بتصدير الحبوب عبر البحر الأسود إلى الأسواق العالمية.

وأكد رئيس دولة الإمارات أن اتفاق اسطنبول يعد خطوة هامة في الاتجاه الصحيح، معرباً عن تطلعه إلى تنفيذه في أسرع وقت لتفادي حصول أزمة غذاء عالمية.

وأشاد بجهود الرئيس التركي ومبادراته التي أسهمت في توقيع الاتفاق بين الأطراف المعنية، يوم الجمعة، لنقل الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية وتوفير ممرات آمنة.

وثمن الشيخ محمد بن زايد الجهود الدبلوماسية التركية للوصول إلى هذا الاتفاق، مؤكداً أهمية حل النزاعات من خلال الوسائل الدبلوماسية والسياسية، وذلك لتجنب تداعيات الصراعات على المدنيين والبنية التحتية والأركان الأساسية التي يقوم عليها النظام الدولي.

وأكد الشيخ محمد بن زايد حرص دولة الإمارات على دعم الجهود والمبادرات الرامية إلى تعزيز ركائز الأمن والسلام والاستقرار والتي تتطلع إليها شعوب العالم أجمع.

وبحث الطرفان العلاقات الثنائية والآفاق الجديدة الواعدة للتعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات وتركيا في مختلف المجالات التي تخدم مصالحهما المتبادلة، إضافة إلى مجمل القضايا والتطورات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين.