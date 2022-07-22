وأصافت الوزيرة في تصريحات لموقع سكاي نيوز عربية: "أصدقاء أحد الشابين المصريين من البحارة تواصلوا عبر الرسائل معي وطلبت منهم نقل تفهمها للموقف الصعب الذي تمر به الأسرة، وطلبت صورة جواز السفر لاستبيان المعلومات الرسمية عن الشاب المفقود للتواصل مع الجهات المعنية".

وأشارت مكرم إلى أن التواصل معها كان من أصدقاء الشاب سامح السيد، وهو طالب بالأكاديمية الأردنية للدراسات البحرية، مشيرة إلى أنها تحركت على وجه السرعة، وطلبت الأوراق الخاصة بهذا الشاب، وأكدت أنها في تواصل مع السفارة المصرية بالأردن ومع عدد من الجهات المعنية لمتابعة الموقف.

وحسب الوزيرة، أفادت المعلومات المبدئية المتاحة حول الحادث أن سفينة تجارية ملك لرجل أعمال سوري غرقت بالمحيط الهادي، وتم إنقاذ 10 أشخاص من بينهم مصريين، بينما تبقى مصريين آخرين ما زالا مفقودين، وهما سامح السيد وآخر يدعى محمد جمال، وتواترت معلومات عن قيامهما بالقفز من السفينة، عندما بدأت في الغرق، وأن مركز تنسيق الإنقاذ الصومالي لا يزال يبحث عنهما، وأنه لا توجد معلومات كافية عن محمد جمال ولم يتم التواصل مع الوزارة بشأنه.

وحسب الوزيرة فالشاب المصري سامح السيد المتاح عنه من معلومات كان يدرس بالأكاديمية الأردنية للدراسات البحرية وهو من محافظة الفيوم، وكانت آخر رسائله لأسرته وأصدقائه تتضمن أن السفينة بها عطل بالمحيط الهندي.