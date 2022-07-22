وقالت وسائل إعلام عراقية إن الطائرتين المسيرتين استهدفتا قاعدة للجيش التركي في منطقة بامرني بمحافظة دهوك بإقليم كردستان شمالي العراق.

ورد الجيش التركي الذي يملك وحدة مدفية في القاعدة بإطلاق 22 قذيفة على مصيف برخ المجاورة، حيث قُتل مدنيون قبل يومين.

وهذا هو ثاني هجوم من نوعه يستهدف القوات التركية في دهوك خلال 48 ساعة.

وكان 8 سحائين قتلوا وأصيب أكثر من 20 آخرين، من جراء قصف استهداف منتجع برخ الجبلي في محافظة دهوك، الأربعاء.

ووجهت بغداد أصابع الاتهام إلى أنقرة بالوقوف وراء الهجوم، لكن الأخيرة نفت أي صلة لها، وقالت إنها لم تنفذ أي هجمات في المنطقة وأعربت عن حزنها لسقوط ضحايا.

وأدت الحادثة إلى توتر العلاقات بين تركيا والعراق، الذي استدعى القائم بالأعمال لدى أنقرة كما استدعى السفير التركي لديه لتقديم احتجاج.

وعلى المستوى الشعبي، خرجت احتجاجات ضد هذا القصف، حيث حاصر محتجون مقرة البعثة الدبلوماسية التركية في العاصمة بغداد.