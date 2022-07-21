كما ذكرت إذاعة "موزاييك" على موقعها أن لونقو كان محل عدة متابعات قضائية، من بينها قضية "إنستالينغو" المدرج بخصوصها في التفتيش رفقة 33 متهما.

ولونقو قيادي أمني سابق مثير للجدل، وشغل أيضا منصب ملحق أمني بسفارة تونس في العاصمة الفرنسية باريس.

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد قرر يوم 29 يوليو من العام الماضي، إقالة لونقو، وبعدها أصدرت وزارة الداخلية في شهر أغسطس قرارا بوضعه تحت الإقامة الجبرية.