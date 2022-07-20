ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر أمني قوله إن الهجوم أسفر أيضا عن إصابة 7 آخرين من عناصر الشرطة العراقية.

ووقع الهجوم الليلة الماضية في منطقة نائية في محافظة صلاح الدين، تقع على بعد 140 كيلومترا شمال العاصمة بغداد.

وقال المصدر، الذي فضلّ عدم الكشف عن هويته، إن "عشرة إلى 15 عنصرا في داعش قاموا بمهاجمة نقطة للشرطة الاتحادية بعد منتصف الليل (الأربعاء). واستمر الهجوم نحو ساعة".

ووقع الهجوم في منطقة الجلام في محافظة صلاح الدين، في منطقة لا تزال تنشط فيها خلايا داعش.

وذكرت تقارير إخبارية عراقية أن حالة من الاستنفار تشهدها منطقة الهجوم الواقعة بين محافظتي صلاح الدين وديالى، فيما شرع الطيران الحربي في إجراء عملية تمشيط في المنطقة.

وكان العراق أعلن في أواخر عام 2017، النصر على تنظيم داعش الإرهابي بعدما تمكن من طرده من المناطق التي سيطر عليها في عام 2014.

لكن التنظيم ظل يشن هجمات بين الفينة والأخرى، منطلقا من مناطق نائية، كما هي الحال في محافظة صلاح الدين.

وفي مطلع عام 2021، شن داعش هجوما انتحاريا مزدوجا في وسط بغداد، أودى بحياة العشرات.