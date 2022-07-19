وقال الجيش الإسرائيلي: "عقب إطلاق رصاصة من قطاع غزة على إسرائيل، يقوم الجيش الإسرائيلي حاليا بقصف موقع عسكري لحماس في شمال قطاع غزة"، لافتا إلى أن الطلقة "أصابت مبنى صناعيا"، حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وذكر شهود عيان في بلدة بيت حانون، شمالي قطاع غزة، أن "طائرات حربية إسرائيلية أطلقت عدة صواريخ على موقع أمني تابع لحركة حماس".

ويأتي القصف بعد 3 أيام على قصف إسرائيل لأهداف في قطاع غزة، ردا على إطلاق 4 صواريخ من القطاع باتجاه إسرائيل.

وأُطلقت الصواريخ غداة زيارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، إلى إسرائيل والضفة الغربية المحتلة، حيث التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وكان آخر تبادل لإطلاق النار بين الجانبين قد سجل في نهاية يونيو.