وأغلق عناصر الأمن مداخل المصرف المركزي اللبناني، في حين أصدر القاضي في النيابة العامة الاسئنافية، رجا حاموش، قرارا يمنع عناصر أمن الدولة من الدخول إلى المصرف.

ووصلت لاحقا القاضية غادة عون، برفقة 4 من عناصر الأمن، ودخلت المصرف دون أن تتضح أي معلومات أخرى.

وجاءت هذه التحركات بعد أن داهم عناصر أمن الدولة، صباح الثلاثاء، منزل رياض سلامة في منطقة الرابية، دون أن يتمكنوا من العثور عليه.

وفي فبراير، أصدرت القاضية عون مذكرة إحضار بعد تخلف سلامة عن الحضور للاستجواب، في إطار تحقيق كانت تقوده في مزاعم سوء سلوك وفساد.

وحاولت الأجهزة الأمنية، حينها، دون جدوى تحديد موقع سلامة في عدد من الأماكن الخاصة وفي البنك المركزي.

واتهمت القاضية سلامة في مارس بالإثراء غير المشروع، بعد أن اتهمت شقيقه الأصغر بمساعدته في غسل عائدات ذلك.

وكان حاكم البنك المركزي قد نفى في السابق ارتكاب أي مخالفات، ووصف التحقيقات ضده في لبنان وخارجه بأنها ذات دوافع سياسية.

واحتُجز شقيقه، رجا سلامة، قرابة شهرين قبل الإفراج عنه في 12 مايو بكفالة قياسية، تعادل نحو 3.7 مليون دولار، علما أن الاثنان ينفيان التهم الموجهة إليهما.