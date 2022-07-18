أدانت الإمارات، يوم الاثنين، الهجوم الإرهابي الذي استهدف فندقا في مدينة جوهر الواقعة جنوب الصومال، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى، بينهم مسؤولون حكوميون.