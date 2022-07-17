في إقليم العرائش حيث رصدت بؤرة حريق كبيرة وسجلت وفاة شخص، تضرر نحو 4660 هكتارا، طالت ألسنة النيران النصف منها تقريبا.

وجرى حتى الآن إجلاء 1325 أسرة موزعة على 19 قرية، استنادا إلى مصادر محلية.

وانتشرت تعزيزات إضافية من الجيش ورجال الإطفاء منذ الجمعة، لا سيما في القصر الكبير، وهي إحدى أكثر المناطق عرضة للخطر ويصعب الوصول إليها.

ودمرت مئات الهكتارات من أراضي الغابات في أقاليم وزان وتطوان وتازة المجاورة.

وتأججت النيران بسبب درجات حرارة مرتفعة جدا تقترب من 45، وزادتها الرياح العنيفة.

وفي محاولة لوقف اتساع رقعة الحرائق، تنفذ 4 طائرات من نوع "كانادير" تابعة للقوات الجوية و4 طائرات أخرى من نوع "توربو ثراش"، طلعات جوية، توازيا مع انتشار مئات من رجال الإطفاء والدفاع المدني والقوات المساعدة والقوات المسلحة الملكية وأعوان الإنعاش الوطني والمتطوعين.

ويتعرض المغرب منذ أيام عدة لموجة حارة بحيث اقتربت الحرارة من 45 درجة مئوية، في وقت تعاني البلاد جفافا استثنائيا وإجهادا مائيا.

على الجهة الأخرى من مضيق جبل طارق، تشتعل الحرائق جنوبي أوروبا، من البرتغال إلى اليونان مرورا بإسبانيا وفرنسا.