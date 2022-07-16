وعبّر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في افتتاح قمة جدة للأمن والتنمية، عن أمله في أن تؤسس قمة "جدة للأمن والتنمية" لـ"عهد جديد في ترسيخ علاقة دولنا مع الولايات المتحدة".

وقال: "نأمل أن تؤسس قمتنا هذه لعهد جديد من التعاون المشترك لتعميق الشراكة الاستراتيجية بين دولنا والولايات المتحدة الأميركية لخدمة مصالحنا المشتركة وتعزيز الأمن والتنمية في هذه المنطقة الحيوية للعالم أجمع".

وأضاف: "التحديات الكبرى التي عرفها العالم بسبب جائحة كوفيد-19 والأوضاع الجيوساسية تستدعي مزيدا من تضافر الجهود الدولية لتعافي الاقتصاد العالمي وتحقيق الأمن الغذائي والصحي".

وتابع: "كما أن تحديات التغير المناخي تقتضي تبني نهج متوازن لتحقيق التنمية المستدامة.. تبنينا نهجا يعتمد على معالجة الانبعاثات لدعم جهود مواجهة التغير المناخي".

وكشف: "قررنا زيادة إنتاجنا من النفط إلى 13 مليون برميل يوميا وبعد ذلك لن تكون لدى المملكة أي قدرة إضافية على زيادة الإنتاج".

وأردف قائلا: "ندعو إيران، باعتبارها دولة جارة تربطنا بشعبها روابط دينية وثقافية، إلى التعاون مع دول المنطقة ووكالة الطاقة الذرية، من خلال الالتزام بالمادة الشرعية الدولية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى والوفاء بالتزاماتها".

الرئيس الأميركي: نركز على إيجاد حلول كفيلة ببناء الثقة

من جهته، ذكر الرئيس الأميركي جو بايدن: "لأول مرة يزور رئيس أميركي هذه المنطقة من دون أن يكون فيها جنود أميركيون".

وشدد على أن الولايات المتحدة ستواصل عملها "في مكافحة الإرهاب بالتعاون مع دول المنطقة"، مضيفا "نركز على إيجاد حلول كفيلة ببناء الثقة وتحقيق نتائج أفضل وترسيخ شراكات جديدة".

وتابع: "لن نسمح بتهديد الملاحة البحرية في مضيق هرمز وباب المندب.. ونسعى لتخفيف التوترات كما يجري الآن في اليمن الذي يعيش هدنة للأسبوع الخامس عشر على التوالي".

وقال بايدن: "ندعم تعزيز التحالفات مع الدول التي تحترم القانون الدولي"، موضحا "دعم القانون الدولي لا يعني أننا مطالبون بأن نتفق على كل القضايا بل على المبادئ الجوهرية".

العاهل الأردني: السبيل الوحيد للتقدم هو العمل في إطار شراكات قوية

أما العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني فأبرز، في كلمته، أن "السبيل الوحيد للتقدم هو العمل في إطار شراكات قوية".

وأضاف: "نواجه تحديات متعددة من خلال جائحة كورونا وانعكاسات أزمة أوكرانيا والصراعات الإقليمية"، مشيرا إلى أنه "على المجتمع الدولي أن يواصل لعب دوره في التصدي لأزمة اللجوء في المنطقة".

كما شدد على أن "لا أمن ولا ساتقرار ولا ازدهار في المنطقة دون حل يضمن قيام دولة فلسطينية".

الرئيس المصري: لا مكان للميليشيات في المنطقة

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كشف أنه "يتعين على دولنا ومنطقتنا أن تسهم في إيجاد حلول للقضايا الشائكة التي تواجهنا وتواجه العالم".

وأبرز: " تعزيز دور الدولة الوطنية وتطوير قدراتها وتوفير مناخ الحرية وتمكين المرأة هو ما سيلبي طوحات شعوبنا".

وأردف قائلا: "لا مكان لمفهوم الميليشيات والمرتزقة وعصابات السلاح في المنطقة"، مضيفا "ولا مكان لمفهوم الميليشيات والمرتزقة وعصابات السلاح في المنطقة".

وتابع: "إقامة دولة فلسطينية تعيش جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل سيفتح آفاقا للسلام والاستقرار في المنطقة".

العاهل البحريني: يجب مواصلة الجهود لمحاربة الإرهاب

كما دعا العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى إلى "تكريس الشراكة الاستراتيجية بين دولنا والولايات المتحدة"، مضيفا "ويجب مواصلة الجهود لمحاربة الإرهاب والفكر المتعصب ومنظماته الخارجة عن القانون".

وتابع: "من الضروري التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة اليمنية ودعم الشعب اليمني".

أمير قطر: تحقيق الاستقرار في منطقة الخليج ضروري

وقال أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد إن بلاده ستعمل مع شركائها في المنطقة والعالم "لضمان التدفق المستمر للطاقة"، موضحا "تحقيق الاستقرار في منطقة الخليج ضروري ليس فقط للمنطقة ولكن للعالم بأسره".

وثمن أمير قطر "الهدنة بين الأطراف اليمنية ومبادرة المملكة العربية السعودية".

رئيس الوزراء العراقي: نعمل على توسيع نطاق الاستثمار في الطاقة البديلة

وكشف رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن "نهج العراق يقوم على تعزيز الحوار والشراكة مع دول المنطقة بما يصب في مصلحة الجميع"، مبرزا "نعمل على توسيع نطاق الاستثمار في الطاقة البديلة".

واقترح الكاظمي "إنشاء بنك إقليمي لتنمية الشراكة بين دول المنطقة".

ولي عهد الكويت: نأمل أن تكون هذه القمة بداية انطلاقة جديدة لمعالجة قضايا المنطقة

ذكر ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح أن "التحديات تتطلب منا جميعا مزيدا من التشاور والتنسيق والتعاون والتفاهم لمواجهتها".

وأضاف: "ماضون في مجلس التعاون في مساعينا الحميدة على طريق دعم شراكتنا الاستراتيجية مع الولايات المتحدة وذلك استنادا إلى إيماننا المطلق بضرورتها وأهميتها في ظل أحداث تستوجب الاتحاد والتكامل والتقارب لا التباعد والتجمع لا الانفراد والتكاثف لا الانعزال".

وعبّر عن أمله في "أن تكون هذه القمة بداية انطلاقة جديدة لمعالجة قضايا المنطقة التي استغرقت عقودا طويلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، داعين للعمل على إنجاح مسيرة السلام الدائم والشامل وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية ودعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".