ووصل رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى جدة، حيث كان في مقدمة مستقبليه، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الإمارات "وام".

وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قد وصل إلى المدينة السعودية في وقت سابق، وكان في استقبله في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، الأمير محمد بن سلمان.

وكتب المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، على صفحته الرسمية بموقع "فيسوك": "السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يصل إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في "قمة جدة".

وفي السياق، استقبل الأمير محمد بن سلمان العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

ووصل في وقت سابق إلى المدينة السعودية، ولي عهد دولة الكويت الأمير مشعل الأحمد الجابر الصباح، حيث كان في استقباله الأمير محمد بن سلمان.

وكان ولي العهد السعودي قد استقبل رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، لدى وصوله إلى جدة مساء الجمعة.

ومن المقرر أن تستضيف مدينة جدة المطلة على البحر الأحمر، في وقت لاحق اليوم "قمة جدة للأمن والتنمية"، ويشارك فيها قادة الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى مصر والأردن والعراق.