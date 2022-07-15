وقبيل الاجتماع، التقىالعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، في قصر السلام بجدة، الرئيس الأميركي الذي وصل إلى المملكة، في ختام أول جولة له بمنطقة الشرق الأوسط منذ توليه المنصب في يناير 2021.

وبحسب "واس"، فقد استقبل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الرئيس الأميركي، لدى وصوله إلى قصر السلام في جدة.

وبدأ بايدن جولته من إسرائيل، ثم ذهب إلى الضفة الغربية، قبل أن يغادر إلى السعودية، وهي آخر محطة له في جولته بالشرق الأوسط.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأميركي إنه سيسعى إلى "تعزيز شراكة استراتيجيّة" مع السعودية "مبنية على مصالح ومسؤوليات متبادلة".

وكتب بايدن في مقال رأي نشرته صحيفة "واشنطن بوست" السبت الماضي، "عندما سألتقي القادة السعوديين الجمعة، سيكون هدفي تعزيز شراكة استراتيجية... تستند إلى مصالح ومسؤوليّات متبادلة، مع التمسّك أيضًا بالقيَم الأميركيّة الأساسيّة".

وأضاف "بصفتي رئيسًا، من واجبي الحفاظ على بلدنا قويًا وآمنًا"، متحدثًا في هذا الإطار عن الحاجة إلى مواجهة روسيا والتموضع في "أفضل وضع ممكن" في مواجهة الصين وضمان مزيد من الاستقرار في الشرق الأوسط.