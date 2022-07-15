وجاء في تغريدة نشرتها ميراف ميخائيلي على تويتر: "بعد جهود بذلتها بوساطة المغرب، تم الاتفاق على بدء التحضيرات لفتح معبر اللنبي على مدار 24 ساعة يوميا، عند الانتهاء من كافة الترتيبات اللازمة".

وأضافت: "أود أن أشكر الرئيس (الأميركي جو) بايدن، وجلالة الملك محمد السادس، والمغرب، على التزامهم بدفع مسيرة السلام والنمو الاقتصادي في المنطقة".

يأتي هذا بعد الزيارة التي أجراها الرئيس الأميركي إلى إسرائيل، التي شكلت محطته الأولى في منطقة الشرق الأوسط، والتي انطلق منها إلى المملكة العربية السعودية.