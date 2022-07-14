‏وأطلقت وحدة إدارة مخيمات النازحين نداء استغاثة لإنقاذ الأسر المنكوبة في مخيم الجفينة من السيول المتدفقة من وادي الخشب، والتي تسببت بتضرر المصدات، وجرف خيام النازحين ومحاصرة آخرين داخل مساكنهم.

ويعد مخيم الجفينة أكبر مخيم للنازحين على مستوى اليمن وواحدا من 148 مخيما وتجمعا للنازحين في محافظة مأرب.

كما أطلقت مئات الأسر من الأهالي والنازحين نداء استغاثة للسلطات والمنظمات الدولية الإغاثية لمساعدتهم بشكل عاجل، حيث باتت مئات الأسر في العراء بلا مأوى.

وبحسب سكان محليين، فإن طواقم الدفاع المدني بمدينة مأرب تواصل إخلاء وإنقاذ العائلات العالقة في منطقة الروضة والمغاوير.

ويعيش في المخيمات عشرات الآلاف من الأسر اليمنية التي فرت من مناطق سيطرة ميليشيا الحوثية، حيث تحتضن محافظة مأرب نحو 60 في المئة من إجمالي عدد النازحين في اليمن البالغ عددهم أكثر من 4.2 مليون شخص.