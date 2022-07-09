تعاني الأجزاء التي تسيطر عليها الحكومة من أكثر من 12 ساعة من انقطاع الكهرباء يوميا، بسبب قلة الإنتاج مقارنة بالاحتياجات.

وشهدت البنية التحتية في سوريا دمارا كبيرا خلال الحرب المستمرة منذ 11 عاما.

كما أوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) إن الأسد زار محطة كهرباء في شرق محافظة حلب، وأن جزءا من المحطة بات مجهزا الآن لإنتاج ما يصل إلى 200 ميغاوات. وذكر التقرير أن العمل يجري أيضا لإصلاح أجزاء أخرى من المحطة.

وأبلغ رئيس الوزراء السوري حسين عرنوس مجلس الشعب السوري (البرلمان) أن احتياجات البلاد تبلغ حوالي 7000 ميغاوات، إلا أن الإنتاج الفعلي يزيد قليلا على 2500 ميغاوات.

وأضاف عرنوس أن السبب الرئيسي لنقص الإنتاج الكهربائي هو انخفاض إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي بشكل كبير خلال الحرب لأن بعض أكبر حقول النفط والغاز خاضعة لسيطرة مقاتلين سوريين أكراد مدعومين من واشنطن.