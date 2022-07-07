وأشار هيبي، خلال حديثه في برنامج "مع جيزيل" الذي يبث على "سكاي نيوز عربية"، إلى أن "الأسلحة التي تمت مصادرتها مشابهة للصواريخ التي يستخدمها الحوثيون".

وتابع: "ستظهر للجميع أن هذه المعدات مصدرها إيران وكانت متجهة للحوثيين.. على الأمم المتحدة التحقيق في هذه الأدلة".

وأبرز أن "بلاده ستقدم هذه الأدلة إلى الأمم المتحدة من أجل فتح تحقيق في مصدرها والغرض من استخدامها".

وأضاف: "نحن قلقون جدا من تدفق الأسلحة إلى الحوثيين.. وبريطانيا ملتزمة بهذه المنطقة، كما لدينا سفينة ترسو في البحرين وتعمل في مضيق هرمز لضمان الملاحة البحرية ومراقبة بحر عمان والتأكد من السفن الصغيرة".

من جهة أخرى، عبّر وزير القوات المسلحة البريطاني عن أمله في الوصول لاتفاق نووي مع إيران "يهدف لمنعها من الحصول على قنبلة نووية".

وبشأن حرب أوكرانيا، قال هيبي إن "كل الأسلحة البريطانية المرسلة إلى أوكرانيا هي فقط أسلحة دفاعية"، مشيرا إلى أن روسيا تتحمل مسؤولية الأزمة الاقتصادية في العالم".