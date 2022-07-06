وقال بيان صادر عن مجلس السيادة الانتقالي في السودان في بيان إن الأعضاء الخمسة هم:

مولانا رجاء نيكولا عيسى عبد المسيح مولانا يوسف جاد كريم محمد علي د.سلمى عبدالجبار المبارك د.عبدالباقي عبدالقادر الزبير الأستاذ أبوالقاسم محمد محمد أحمد برطم

وكان البرهان قد عقد اجتماعا مع الأعضاء الخمسة و"شكرهم على استجابتهم لنداء الوطن والعمل بمثابرة وإجتهاد من أجل خدمة المواطنين".

وأعرب رئيس مجلس السيادة عن أمله "في استمرار عطاء الأعضاء المعفين من مهامهم في ميادين العمل العام المختلفة"، مشيدا بـ"الجهد الكبير الذي بذلوه في سبيل تحقيق تطلعات الشعب السوداني في الحرية والسلام والعدالة".

وكان البرهان قد قرر في أواخر العام الماضي تشكيل مجلس سيادة انتقالي جديد في البلاد، بعد الإجراءات التي اتخذها الجيش.

وضم المجلس حينها 13 عضوا، بينهم سيدتان، وكان من بينهم عسكريون ومدنيون.

وكان 9 من هؤلاء أعضاء في المجلس الذي سبقه و4 أعضاء جدد، حلوا محل الأعضاء المنتمين إلى قوى الحرية والتغيير، الذين انسحبوا من المجلس.

ومجلس السيادة هو المؤسسة التي تتولى السلطة في السودان بالاشتراك مع الحكومة المدنية، منذ إطاحة حكم عمر البشير عام 2019.