وقال عبد المجيد تبون، لدى توديعه الرئيس التونسي قيس سعيد، الذي حضر احتفالات عيد الاستقلال: "اتخذنا معا قرار فتح الحدود ابتداء من 15 يوليو"، مشيرا إلى أن "الحدود لم تغلق. كانت مفتوحة لكن للبضائع"، كما نقل عنه التلفزيون الحكومي.

وأضاف: "أتمنى كل الخير للأشقاء في تونس"، بمناسبة الاستفتاء على الدستور المقرر في 25 يونيو.

وقررت الجزائر وتونس في مارس 2020 غلق الحدود البرية بينهما بسبب انتشار كوفيد-19، لكن رغم تخفيف الإغلاق لمرور البضائع والسماح للجزائريين بالتصدير والاستيراد عبر الحدود، ظل المسافرون ممنوعين من الدخول إلى البلدين.

وتأثرت تونس من غلق الحدود، بالنظر إلى العدد الكبير من السياح الجزائريين الذين كانوا يتنقلون إلى المدن التونسية، فيما كانت أعداد كبيرة من التونسيين تدخل الجزائر من أجل التسوق.