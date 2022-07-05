وقالت الوزارة في بيان "قامت فرنسا اليوم بإعادة 35 قاصرا فرنسيا كانوا في مخيمات بشمال شرقي سوريا إلى أراضيها".

وتشمل العملية إعادة 16 والدة من المخيمات نفسها، مشيرة إلى أن الوالدات سلمن إلى السلطات القضائية فيما سلم القصر إلى خدمات رعاية الأطفال.

من جهته، قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الشهر الماضي إن306887 مدنيا قتلوا في سوريا خلال الصراع منذ 2011، أي حوالي 1.5بالمئة من سكانها قبل الحرب.