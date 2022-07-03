وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال الفترة الانتقالية، يائير لبيد: "كل من يلتمس الاعتداء علينا، من غزة حتى طهران، ومن شواطئ لبنان حتى سوريا، لا تختبرونا".

وأكد أن إسرائيل قادرة على استخدام قوتها أمام أي تهديد، وأمام كل عدو، مشيرا إلى أن التحديات التي تواجهها بلاده جمة، وتشمل مكافحة إيران والإرهاب الداخلي.

وقال لبيد في كلمة مساء السبت: "نعتقد بأن التهديد الإيراني هو أكبر تهديد على إسرائيل. وسنبذل كل ما يلزم من أجل منع إيران من امتلاك قدرة نووية، أو التموضع قرب حدودنا".

وأضاف: "إن التحديات التي نواجهها جمة وتشمل مكافحة إيران والإرهاب الداخلي وأزمة جهاز التربية والتعليم الإسرائيلي وغلاء المعيشة وتعزيز الأمان الشخصي".

وكانت مصادر أمنية إسرائيلية قد أكدت أن "حزب الله" اللبناني أطلق ثلاث طائرات مسيرة غير مسلحة صوب منصة غاز إسرائيلية في البحر المتوسط، قبل أن يتم اعتراضها.

واتضح من التحقيق الأولي أن الطائرات المسيرة المعادية لم تشكل تهديدا حقيقيا في كل مدة تحليقها، وحتى اعتراضها فوق البحر المتوسط.