وذكرت "وام" أن المستشفى الميداني المتكامل يضم 75 سريرا على مساحة 1000 متر مربع، وغرفتي عمليات مزودتين بأحدث المعدات الطبية لتقديم الإغاثة لمتضرري الزلزال في أفغانستان.

وحملت الطائرات أيضا 16 طنا من المستلزمات والمعدات الطبية، وفريقا طبيا لتشغيل المستشفى وتقديم الخدمات الطبية العاجلة للمتضررين.

وكان رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وجه بتقديم مساعدات عاجلة للمتضررين من الزلزال الذي ضرب جنوبي شرقي أفغانستان، أواخر يونيو الماضي.

وقال السفير الإماراتي لدى أفغانستان، عيسى الظاهري، إن إرسال المستشفى الميداني والمساعدات الطبية يأتي في إطار دعم ومساندة الجهود المبذولة لتحقيق سرعة الاستجابة لحالات الطوارئ الطبية للمتأثرين جراء الزلزال، الذي شهدته أفغانستان والمساهمة في التخفيف من معاناة المتضررين وتحسين أوضاعهم الصحية.

وأكد أن إرسال التجهيزات الطبية والفريق الطبي المتخصص يأتي في إطار حرص دولة الإمارات على توفير جميع المتطلبات اللازمة لبدء تشغيل المستشفى الميداني في أسرع وقت، لدعم الجهود الطبية نتيجة تداعيات الزلزال ووجود أعداد من المصابين في حاجة للتدخل الطبي السريع ومتابعة حالاتهم المرضية.

وذكر الظاهري أن الإمارات أرسلت قبل أيام طائرة مساعدات تحمل 30 طنا من المواد الغذائية العاجلة ضمن الجسر الجوي الإغاثي لضحايا الزلزال في أفغانستان، لدعم الوضع الإنساني والإسهام في سد العجز في المواد الغذائية لشريحة كبيرة من الأسر المتضررة من الزلزال خاصة الأطفال والنساء.

وحرصت دولة الإمارات على تنويع مساعداتها الإغاثية العاجلة لمتضرري الزلزال لتشمل المواد الغذائية، إلى جانب المساعدات الطبية المتنوعة، وذلك في إطار حرصها على الإسهام بفاعلية في الجهود الدولية المبذولة للتخفيف من حدة التداعيات التي خلفها الزلزال الذي شهدته أفغانستان.