وذكرت أرقام أوردتها وزارة الحجة والعمرة السعودية أن ما يربو على 289 ألف حاج وصلوا إلى مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة منذ استقبال أولى رحلات الحج هذا العام.

وأضافت أن مركز الهجرة البري استقبل أكثر من 50 ألف حاج، كما استقبل مركز حجاج البر ما يزيد عن 18 ألف حاج، إلى جانب أعداد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة من حيث جنسياتهم.

وأوضحت أن حجاج بنغلاديش هم الأكثر عددا في المدينة المنورة، الجمعة، بواقع 12 ألف حاج، ثم حجاج باكستان بعدد 9350 حاجا، والهند بعدد 6401 حاج، ثم حجاج نيجيريا بعدد 5135 حاجا، ثم حجاج إيران بواقع 5028 حاجا.

وبيّنت أن 277 ألف حاج غادروا المدينة المنورة خلال الأيام الماضية في طريقهم إلى المشاعر المقدسة بمكة المكرمة، فيما بلغ إجمالي الحجاج المتبقين في المدينة المنورة حتى الجمعة أكثر من 80 ألفا.