وبعث صالح الرسالة، الصادرة بتاريخ الثلاثاء لكنها نُشرت اليوم الجمعة، إلى رئيس مجلس الوزراء والنائب العام ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ورئيس ديوان المحاسبة ووزير المالية.

وجاء في الرسالة: "تأسيسا على قرار مجلس النواب رقم (17) لسنة 2014 والذي تم بموجبه إقالة الصديق الكبير من منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي، وتكليف نائبه علي سالم الحري للقيام بمهام وأعمال المحافظ لحين اختيار محافظ جديد من قبل السلطة التشريعية".

وأضاف: "حيث أن مجلس النواب كلف السيد محمد الشكري بمهام المحافظ ولم يتمكن من مزاولة مهامه، وعليـه فـإن الحبري هـو المحافظ المكلف".