أصدر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، يوم الخميس، قرارا بشأن معاملة أبناء المواطنات الإماراتيات المقيمين في الدولة بالمعاملة ذاتها المقررة للمواطنين في قطاعي التعليم والصحة.