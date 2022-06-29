وذكر مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين السورية في بيان: "تجسيدا للإرادة المشتركة والرغبة في إقامة علاقات في كل المجالات فقد قررت الجمهورية العربية السورية الاعتراف باستقلال وسيادة كل من جمهورية لوغانسك الشعبية وجمهورية دونيتسك الشعبية".

وأضاف المصدر: "سيجري التواصل مع كلا البلدين للاتفاق على أطر تعزيز العلاقات بما فيها إقامة علاقات دبلوماسية وفق القواعد المتبعة"، حسبما نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا".

وكانت الرئاسة السورية قد أكدت عزمها إقامة علاقات مع الإقليمين في فبراير الماضي.