وأعلنت المحامية إيمان قزارة، عضوة هيئة الدّفاع في قضية اغتيال شكري بلعيد ومحمّد البراهمي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّه تمّ توجيه الاتهام في قضيّة اغتيال بلعيد والبراهمي، إلى 33 شخصا، من بينهم رئيس حركة النّهضة، راشد الغنّوشي، بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي.

وكشفت المحامية إن قاضي التحقيق الأول بالمكتب 23 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وجّه تهم الانتماء إلى تنظيم إرهابي وغسيل الأموال و17 تهمة أخرى إلى المتّهمين وعددهم 33.

وكان صدر عن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بأريانة، قرار حظر السفر على راشد الغنوشي، بخصوص ملف الجهاز السري للحزب، إثر القضية التي تقدمت بها هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.

وقبل 11 عاما، كان بلعيد ومحمد البراهمي من بين الذين ارتفعت أصواتهم تحت قبة البرلمان وفي الشارع التونسي في حملة قوية ضد تغول جماعة "الإخوان" وخطرهم على الدولة المدنية الحداثية.

واغتيل كل من بلعيد والبراهمي، وهما أحد أبرز المعارضين للحكومة التي قادتها حركة النهضة إبان انتخابات 2011، على أيدي مسلحين أمام مقر سكنهما.

وكانت هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي قد أكدت قبل أعوام أنها قدمت الأدلة الكافية منذ فبراير 2019، التي تثبت تورط راشد الغنوشي في الوقوف وراء عمليات الاغتيال السياسي في تونس سنة 2013.