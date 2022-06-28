وقدم رئيس وزراء الهند في بداية اللقاء تعازيه إلى رئيس دولة الإمارات في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، مستذكرا مناقبه الإنسانية الكريمة وما شهدته العلاقات الإماراتية - الهندية في عهده من تقدم وازدهار على جميع المستويات.

كما هنأ رئيس الوزراء ناريندرا مودي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة توليه رئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة، متمنيا للشيخ محمد بن زايد التوفيق في قيادة الدولة نحو آفاق جديدة من النمو والتقدم، وعبر عن تطلعه إلى مزيد من العمل خلال الفترة المقبلة لدفع العلاقات الثنائية إلى الأمام في مختلف المجالات.

من جانبه شكر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الوزراء ناريندرا مودي لما عبر عنه من مشاعر طيبة تجاه دولة الإمارات وشعبها وتمنى لبلده الصديق دوام التقدم والازدهار، منوها بالعلاقات الاستراتيجية التي تربط بين دولة الإمارات والهند والحرص المشترك على تطويرها إلى آفاق أوسع.

وثمن رئيس دولة الإمارات خلال اللقاء، إسهامات الجالية الهندية في مسيرة التنمية والبناء والتطور منذ تأسيس دولة الإمارات، إضافة إلى دورها في تعزيز الروابط الثقافية والاقتصادية بين البلدين وشعبيهما الصديقين، بجانب الإسهامات المقدرة لجميع الجاليات المقيمة في الإمارات من الدول الصديقة.

كما بحث الطرفان مختلف جوانب العلاقات الثنائية في ضوء الشراكة الاستراتيجية الشاملة والشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين وسبل تعزيزها لما فيه خير البلدين وشعبيهما.