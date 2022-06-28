وجاءت تصريحات الملك سلمان، خلال ترؤسه مجلس الوزراء السعودي في مدينة جدة، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية السعودية "واس".

وصرّح: "أصبحت رعاية الحجاج والمعتمرين والقيام بخدمتهم والسهر على راحتهم في قمة اهتمامات الدولة منذ تأسيسها ولا تزال. وستبقى تفخر بمواصلة تلك المهمة بأعلى كفاءة".

وذكرت "واس" أن الملك سلمان وجّه قطاعات الدولة لخدمة حجاج بيت الله على أكمل وجه وفق الخطط التنظيمية والتشغيلية لموسم الحج الحالي، التي تعد الأكبر بعد جائحة كورونا.

وأمر ببذل كل ما من شأنه التيسير على ضيوف الرحمن ليؤدوا عباداتهم ونسكهم بروحانية وطمأنينة.