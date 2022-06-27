وقالت السلطات الأردنية إن تسرب الغاز السام أسفر عن مقتل عشرة أشخاص على الأقل وإصابة نحو 250 آخرين.

وأظهر تسجيل مصور بثته وسائل إعلام حكومية رافعة ترفع صهريجا كبيرا من شاحنة ثم تسقطه على سطح السفينة مما تسبب في انفجار دخان أصفر ودفع عمال الرصيف إلى الهروب.

كما رصدت مقاطع فيديو أخرى الحادث من زوايا مختلفة من بينها صور من البحر.

وقالت مديرية الأمن العام إن صهريج غاز أطلق تسربا أثناء نقله. ولم تحدد محتويات الصهريج، لكن وسائل إعلام محلية قالت إن الصهريج كان يحتوي على غاز الكلورين السام.

وقالت المديرية إن السلطات أغلقت المنطقة بعد نقل المصابين إلى المستشفيات وأرسلت متخصصين لمعالجة الوضع.

وانتقل رئيس الوزراء بشر الخصاونة وعدد من المسؤولين إلى العقبة لمتابعة الحادث.

وحث الدكتور جمال عبيدات، مسؤول الصحة المحلي، الناس على البقاء بالداخل وإغلاق النوافذ والأبواب. تقع أقرب منطقة سكنية على بعد 25 كيلومترًا (15 ميلاً).

وذكر التلفزيون الرسمي أن المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات وبالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية عزز محافظة العقبة بطائرات إخلاء جوي.