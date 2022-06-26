وأضاف أن "قوة أمنية تحركت على الفور لتداهم الموقع، وحاصرت القاتل الذي أشهر سلاحه باتجاه رأسه، رافضاً تسليم نفسه ومهددا بالانتحار".

وتابع المصدر أن القوة الأمنية فاوضت القاتل، وهو من مواليد 1985، إلا أنه رفض ذلك وأطلق النار على نفسه في منطقة الجانب الأيمن من الرأس (الصدغ الأيمن) بحسب التقرير الطبي الأولي، وتم نقله للمستشفى في قسم العناية المركزة، فاقدا للوعي والعلامات الحيوية".

وأوضح المتحدث الإعلامي أن جهودا متواصلة في كافة النواحي الاستخبارية والعملياتية بدأت فور ورود البلاغ عن الجريمة، حيث أوعز مدير الأمن العام منذ اللحظة الأولى بتشكيل فريق تحقيقي من كافة الوحدات المختصة للعمل على مدار الساعة وبإشراف مباشر منه".

واستطرد أن "الفريق جمع المعلومات ومتابعة كافة التفاصيل والأحداث وما تم التقاطه من مسرح الجريمة، للوصول إلى القاتل الذي خطط لجريمته وحاول إخفاء هويته.

وأشار إلى أن القاتل توارى عن الأنظار فور ارتكابه للجريمة دون أن يثبت تواصله مع أي من معارفه أو ذويه، إلا أن الأساليب التحقيقية الدقيقة مكنت الفريق من تحديد هويته ومكان سكنه، وجرت مداهمته في عدد من المواقع التي تردد عليها قبل ارتكاب الجريمة وبعدها.

وذكر المسؤول الأردني أن عملية البحث استمرت طيلة الأيام الماضية إلى حين مداهمة مكان اختباء القاتل ومحاصرته مساء الأحد.

وأردف أنه "تم ضبط السلاح الناري الذي كان بحوزته، وجمع فريق من المختبرات الجنائية كافة الأدلة لاستكمال التحقيق، وأحال القضية إلى الجهات القضائية المختصة وفقا للقانون".

وحثت مديرية الأمن العام في الأردن على "عدم نشر أي معلومات غير موثوقة حول الجريمة، وعدم إعادة نشر ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما لم يكن صادرا عن الجهات الرسمية، خاصة أن الكثير مما نشر كان غير صحيح وساهم في نشر الإشاعات المغلوطة".