ونشرت وكالة الأنباء السورية "سانا" مقطع فيديو للتدريبات المشتركة بين الجيشين السوري والروسي، يظهر تنفيذ جنود لقفزات بالمظلة.

وقالت وزارة الدفاع السورية عبر حسابها في "فيسبوك": "في إطار التنسيق والتدريب المشترك بين الجيشين الصديقين السوري والروسي نفذ أحد تشكيلات قواتنا المسلحة، وعلى مدار عدة أيام، بيانا تدريبيا على الإنزال المظلي شارك فيه المئات من مقاتلينا الأبطال الذين أظهروا خلال التدريب الروح المعنوية العالية والشجاعة والدقة في الإعداد والتنفيذ".

وأضافت الوزارة في منشورها: "يأتي هذا البيان بعد مجموعة من التدريبات المشتركة بين الجيشين الصديقين السوري والروسي لتأهيل وتدريب مقاتلينا على عملية الإنزال المظلي في مختلف الظروف وفي كافة الأوقات وباحترافية عالية".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أجرت القوات الجوية السورية والروسية مناورات في أجزاء مختلفة من البلاد، بما فيها على مقربة من مرتفعات الجولان.

وقبل 4 أشهر، أجرى البلدان تدريبات قبل أسبوع من بدء روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير الماضي.

وفي منتصف فبراير، نشر الجيش الروسي قاذفات طويلة المدى ذات قدرة نووية وطائرات مقاتلة تحمل صواريخ متطورة تفوق سرعتها سرعة الصوت في سوريا لإجراء مناورات بحرية ضخمة في البحر المتوسط، وفقما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس".