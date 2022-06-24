وأقيمت ظهر الجمعة جنازة الطالبة الجامعية إيمان إرشيد، التي قتلت رميا بالرصاص في إحدى الجامعات الأردنية الخاصة شمال العاصمة عمان، الخميس.

وأقيمت صلاة الجنازة في مسجد عمر بن عبد العزيز، في مسقط رأسها بقرية كفر الماء، جنوب غربي مدينة إربد.

وحضر تشييع الجثمان المئات، الذين ساروا في جنازة الطالبة المغدورة في شوارع إربد، بعد الصلاة.

وأثار مقتل الطالبة إيمان إرشيد في إحدى الجامعات الخاصة، الخميس، غضب الأردنيين، بسبب الجريمة البشعة التي دفعت القاتل لإطلاق 5 رصاصات عليها قبل الفرار من موقع الجريمة.

ونعت الجامعة طالبتها المرحومة إيمان إرشيد من كلية التمريض، وتقدمت من أسرة الفقيدة وأسرة الجامعة بخالص العزاء والمواساة سائلين الله تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته.