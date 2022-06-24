وذكرت "وام" أن إرسال طائرة المساعدات جاء تنفيذا لتوجيهات رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد، بتسيير جسر جوي لإغاثة متضرري الزلزال في أفغانستان.

وجرى إرسال المساعدات الإماراتية من خلال مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وبالتنسيق اللوجستي مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

وأشارت "وام" إلى أن "هذه الإغاثة المشتركة بين المؤسسات الإنسانية الاماراتية تأتي استمرارا لنهج الخير الإماراتي، ومساعدة المتضررين والفقراء والمحتاجين في مختلف البلدان الشقيقة والصديقة، ترسيخا لقيمة العطاء الذي لا حدود له والتي اتسمت بها الامارات طيلة الخمسين سنة الماضي".

ولقي 1500 شخص مصرعهم وأصيب أكثر من 2000 آخرين وتضررت مئات المنازل، من جراء الزلزال الذي وقع الأربعاء، على بعد 44 كيلومترا جنوب شرق مدينة خوست الأفغانية، وكان على عمق 51 كيلومترا.