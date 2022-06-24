ولم يكشف المحامي أسباب اعتقال الجبالي. وقال الطاهر إن "الشرطة ألقت القبض على الجبالي أثناء تواجده في سيارته في سوسة قبل نقله إلى تونس".

وبحسب الإذاعة التونسية الخاصة "موزاييك إف إم"، أذن القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في العاصمة باعتقال حمادي الجبالي بتهمة "الاشتباه في تبييض أموال" عبر جمعية خيرية.

يخضع رئيس الوزراء الأسبق حمادي الجبالي (2011-2013) الذي استقال من حزب النهضة عام 2014، للتحقيق منذ أكثر من شهر على خلفية أنشطة مصنع تملكه زوجته في سوسة، بحسب زياد طاهر.

وكانت الشرطة قد دهمت المصنع في مايو وأعلنت أنها ضبطت فيه مادة "مدرجة بجدول المواد خطرة".

وفي الشهر الماضي، ألقت الشرطة القبض على زوجة الجبالي لفترة وجيزة قبل أن توجه لها دعوة للمثول أمام المحكمة بتهمة توظيف أفارقة بدون أوراق وحيازة مواد خطرة في مصنع تملكه.

وقالت صفحة الجبالي في فيسبوك: "تحمل عائلة السيد حمادي الجبالي كامل المسؤولية على سلامته الجسدية والنفسية لرئيس الدولة شخصيا وتهيب بالمجتمع المدني والمنظمات الحقوقية الوقوف أمام هذه الممارسات القمعية".

وكان الجبالي رئيسا للوزراء في عام 2012، واستقال في عام 2013 بعد أزمة سياسية حادة إثر اغتيال السياسي البارز شكري بلعيد آنذاك.

وفي وقت سابق من العام الجاري، اعتقلت الشرطة نور الدين البحيري، نائب رئيس حزب النهضة، لأكثر من شهرين قبل الإفراج عنه ولم توجه له أي تهم.