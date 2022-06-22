وفي مقابلة مع "رويترز" في لندن، حيث يحاول حشد الدعم لتولي حكومته مقاليد الأمور في طرابلس، قال باشاغا إنه يؤيد بشدة لجنة (5+5) العسكرية التي اتفقت على وجوب إبعاد المقاتلين الأجانب.

وأكد على وجوب أن تغادر كل القوات الأجنبية ليبيا الغارقة في الفوضى منذ سنوات.

وقال عبر مترجم إنه يساند هو وحكومته هذا النهج بقوة، مضيفا إنه سيعمل من خلال لجنة (5+5).

وأضاف باشاغا (59 عاما) أن حكومته بدأت عملها في مدينة سرت بشرق البلاد على الرغم من رفض عبد الحميد الدبيبة، الذي عُين العام الماضي رئيسا للوزراء عبر عملية دعمتها الأمم المتحدة، للخطوة مما أدى لأزمة سياسية.

ومنذ أبريل ، أغلقت جماعات في الشرق العديد من منشآت النفط للمطالبة بتولي باشاغا السلطة في العاصمة، مما أوقف جانبا كبيرا من إنتاج الخام الليبي ووضع ضغوطا جديدة على أسعار الطاقة العالمية.