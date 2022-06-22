وحل الأمير محمد بن سلمان في العاصمة التركية، في ختام جولة بمنطقة الشرق الأوسط شملت كلا من مصر والأردن.

واستقبل أردوغان الأمير محمد بن سلمان في القصر الرئاسي بالعاصمة أنقرة حيث جرى عزف النشيدين الوطنيين لتركيا والمملكة العربية السعودية.

وبحسب مراسل "سكاي نيوز عربية"، فإن زيارة ولي العهد السعودي سيرافقها توقيع عدد من الاتفاقيات في مجالات اقتصادية مثل الزراعة والسياحة.

ووصل ولي العهد السعودي إلى تركيا وبرفقته وفد مهم من رجال الأعمال الذين سيجتمعون بنظرائهم الأتراك لأجل بحث آفاق التعاون.

وتأتي زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى تركيا بعد أقل من شهرين على زيارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، للمملكة العربية السعودية.