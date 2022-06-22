وتحدث ولي العهد الكويتي، في خطاب، عن وجود أخطار تحيط بالكويت من كل جانب، مشيرا إلى التصدع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

ودعا ولي العهد الجميع إلى الالتفاف حول أمير البلاد، مؤكدا أن المرحلة المقبلة في الكويت تتطلب أن يحسن المواطنون اختيار من يمثلهم.

وقال الشيخ مشعل الأحمد الصباح إن الكويت أصبحت بلدا ذا مكانة عربية وإقليمية، مؤكدا العمل على تحقيق الاستقرار الوطني ورفاهية الشعب.